أحمد أبو هشيمة مشيدا بكلمة السيسى بالكاتدرائية: اختصرت كل المواضيع

كتب إبراهيم حسان

هنأ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، الأقباط المصريين بعيد الميلاد، وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للكاتدرائية مساء أمس الجمعة، قائلا "كلمة الرئيس اختصرت كل المواضيع".

وأوضح أبو هشيمة، خلال لقاء بفضائية أون تى فى، من داخل الكاتدرائية، "أن المصريين سواء مسلمين وأقباط لم يختلفوا فى شئ قط داخل بلادهم، بل هم يد واحدة دائما، ويبتعدون عن كل ما هو قبيح"، مستدركا بقوله "لكن إحنا دائما بنبص للجمال فى بلدنا".

وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية لم تكن استثنائية وتكررت خلال العامين الماضيين، مؤكداً على أهمية الزيارة فى ترسيخ قيم الوحدة الوطنية، بقوله "إحنا عايشين على الوحدة الوطنية طول عمرنا".