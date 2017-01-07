الاثنين.. بدء إجراء قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء إجراء القرعة العلنية لأراضى الإسكان الاجتماعى "القرعة التكميلية" وأراضى الإسكان المتميز، بمدينة العاشر من رمضان اعتبارًا من بعد غدٍ الاثنين، وحتى يوم الخميس الموافق 26/1/2017.

وبالنسبة لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالقرعة التكميلية، أضاف أنه سيتم يوم الاثنين 9/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالحى 23، بالمجاورات (1، 2، 3)، وسيتم يوم الثلاثاء 10/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل مناطق (3، 4، 5)، بالحى 23بالمجاورة 4، والحى 24 بالمجاورتين (1، 2)، وسيتم يوم الأربعاء 11/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل مناطق (6، 7، 8)، بالحى 24 بالمجاورتين (3، 4)، والحى 25 بالمجاورة 1، وسيتم يوم الخميس 12/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى(9، 10)، بالحى 25 بالمجاورات (2، 3، 4)، وسيتم يوم الأحد 15/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (11، 14)، بالمجاورة 4 بالحى 32، والحى 30 بالمجاورة 4، وسيتم يوم الاثنين 16/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (12،13)، بالمجاورة 1 بالحى 31، والحى 30 بالمجاورتين (1، 2)، وسيتم يوم الثلاثاء 17/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (15، 18)، بالحى 29 بالمجاورة 1، والحى 28 بالمجاورة 3، وسيتم يوم الأربعاء 18/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 16، بالحى 29 بالمجاورتين (3، 4)، وسيتم يوم الخميس 19/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (17،21)، بالحى 28 بالمجاورتين (1، 2)، والحى 22 بالمجاورة 1، وسيتم يوم الأحد 22/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (19، 20)، بالحى 28 بالمجاورتين (4، 5)، وسيتم يوم الإثنين 23/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (22،23)، بالحى 22 بالمجاورات (2، 3، 4)، وسيتم يوم الثلاثاء 24/1/2017، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 24، بالمجاورتين(1، 2) بالحى 19.

وفيما يتعلق بقطع أراضى القرعة التكميلية بالإسكان المتميز، أكد أنه سيتم يوم الخميس 26/1/2017، إجراء القرعة لمسلسل منطقة 1، بالحى 17 بالمجاورة 1، والحى 18 بالمجاورتين (1، 2)، والحى 20 بالمجاورة 1، والحى 27 بالمجاورتين (1، 2)، والحى 31 بالمجاورة 3، كما سيتم إجراء القرعة لمسلسل منطقة 2، بالحى 17 بالمجاورتين (3، 4)، والحى 18 بالمجاورة 3، والحى 19 بالمجاورة 5، والحى 20 بالمجاورتين (2، 3)، والحى 27 بالمجاورتين (3،4).