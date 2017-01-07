«رؤية سوفت» يقترب من تحقيق هدف الـ100 مليار دولار

يستعد مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون، للانضمام إلى شركات آبل وكوالكوم وفوكسكون، في التغطية المالية لصندوق "رؤية سوفت بنك التكنولوجي" مُحطّم الأرقام القياسية، وهو ما يسمح لمجموعة الاتصالات اليابانية بأن تصل إلى هدفها في تحقيق 100 مليار دولار بأسابيع قبل الموعد المُحدد.

وبحسب "فايننشال تايمز"، دخل صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، في محادثات للاستثمار في صندوق رؤية سوفت بنك، وأضاف المطلعون على المفاوضات أن الصندوق سيبقى مفتوحًا لاستقبال أي استثمارات إضافية حتى نِهاية شهر يناير مع وجود طلب عالٍ للاستثمار فيه من شركات كبيرة وصناديق سيادية.

وتأتي هذه الخطوات، بسبب السهولة التي تمّكن بها سوفت بنك من جذب المستثمرين، حيث سلّطت الضوء على شهية الشركات العالمية المفتوحة للأصول التقنية.

وأنشأت مجموعة سوفت بنك، لجنة استثمار اجتمعت للمرة الأولى في يوم الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة اليابانية بالبحث عن الصفقات المحتملة.‏

وأعلن ماسايوشي سون-الملياردير المتشوق للصفقة الذي حول سوفت بنك إلى قوة انترنت عالمية- عن إطلاق الصندوق في شهر أكتوبر بعد الحصول على دعم من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ إنه وافق على استثمار مايصل إلى 45 مليار دولار عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسيرأس صندوق الرؤية راجيف ميسرا- التاجر السابق المختص في سندات الديون في دويتشه بنك وبنك يو بي إس. وقد انضم إلى سوفت بنك في نهاية عام 2014 كرئيس للتمويل الاستراتيجي.

وقال شخصان مطلعان على استراتيجية الاستثمار: إن التركيز الرئيسي للصندوق سيتمثل في الاهتمام بالشركات المصنعة للتقنيات الحديثة التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى "إنترنت الأشياء".

ويرى المختصون ان صندوق "رؤية سوفت" المؤسس في بدايتة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة "سوفت بنك" اليابانية برأس مال 100 مليار دولار تُخصص للاستثمار في شركات التقنية ويديره سوفت بنك سيكون أكبر مستثمر في قطاع التقنية عالمياً، وسيصبح ذراع المملكة للاستثمار المعرفي ما سيفتح أمامها آفاقاً رحبة لتنويع استثماراتها وتعظيم عائداتها الاستثمارية في إطار مرتكزات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.