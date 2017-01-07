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الشورى: قرارات وشيكة لتعديل التقاعـد المدنـي لصالـح المستفيديـن

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يقترب مجلس الشورى في جلساته القريبة المقبلة من إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني تتضمن زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع مابين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.

الشورى ورغم قراراته المتتالية عبر دوراته الشورية الست الماضية بشأن المتقاعد إلا أنه لم يجدد وكما هو حاله في عدد من القرارات التي تتجاهل الأجهزة المعنية بها تنفيذها، التأكيد على قرار وافق عليه بالأغلبية قبل أكثر من خمسة أعوام ويقضي برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل 4000 ريال.

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