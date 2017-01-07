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قوات الأسد تقصف بردى بالبراميل المتفجرة

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قوات الأسد تقصف بردى بالبراميل المتفجرة قوات الأسد تقصف بردى بالبراميل المتفجرة

صعدت قوات النظام غاراتها وقصفها بالبراميل المتفجرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق صباح امس، مع استمرار الهدنة الهشة التي تشهدها الجبهات الرئيسية في سوريا منذ اسبوع. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن "صعدت قوات النظام الجمعة غاراتها على انحاء عدة في منطقة وادي بردى" مشيرا الى "القاء الطيران الحربي عشرة براميل متفجرة على الاقل على المنطقة". وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية امس عن بدء خفض عدد القوات العسكرية الروسية في سورية، وسوف تكون حاملة الطائرات الاميرال كوزنيتسوف والطراد الحربي بيوتر فيليكي والسفن المرافقة لها اول من سيغادر.

وأضافت أنه على مدار شهرين، شهدت حاملة الطائرات 420 طلعة جوية، ما أسفر عن تدمير 1252 هدفا إرهابيا.

وقال فكري إشيق وزير الدفاع التركي امس إن مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة يخوضون حرب شوارع مع متشددي تنظيم داعش في مدينة الباب.

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