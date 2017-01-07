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صراع ومنافسة بين «القاعدة» و«داعش» لمزيـد من سفك الـدمـاء

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أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ، أن الرسالة الصوتية التى تم بثها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، عبر الإنترنت والتي يتهم فيها، زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" بـ"الكذب" و"الافتراء" على القاعدة لتشويه صورتها، تعكس تعطش وتسابق التنظيمين الإرهابيين لمزيد من إراقة وسفك الدماء فى إطار سعيهما الدؤوب لنشر الدمار والخراب فى كل مكان بالعالم وصراعهما على نسبة العمليات الإجرامية لكل منهما.

ودعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة كافة دول العالم إلى وحدة الصف والتعاون والتكاتف التام على مستوى العالم لاستئصال جذور الإرهاب والعنف، وأنه لا سبيل أمام العالم لمواجهة هذه التنظيمات الدامية إلا من خلال وحدة الصف.

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