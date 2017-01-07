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مواجهات بين الشرعية والحوثي على محاور تعز

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مواجهات بين الشرعية والحوثي على محاور تعز مواجهات بين الشرعية والحوثي على محاور تعز

لقي مسلح حوثي مصرعه وأصيب اثنان آخران في مواجهات مع القوات الشرعية أمس الجمعة في قرى حِميّر بمديرية مقبنة غربي تعز. وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الشرعية اقتحمت قرية البراكنة وكر المليشيات المتمردة. وتبادل الطرفان قصفاً باستخدام الأسلحة الثقيلة. وتعرضت قرية الصيار ومحيطها بمديرية الصلو جنوب شرق تعز إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل مليشيا الحوثي وصالح. كما شن الانقلابيون قصفاً على مواقع القوات الشرعية في مناطق متفرقة في شرقي وغربي مدينة تعز. ودارت مواجهات في قرى الربيعي حيث تصدت القوات الشرعية لهجمات الانقلابيين الذين يحاولون العودة إلى قطع خط الضباب الرابط بين مدينتي تعز وعدن. وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على أهداف للمتمردين في الوازعية ومقبنة غربي تعز. كما قصفت أهدافاً للمتمردين في جبل هيلان بمديرية صرواح ومواقع وأهداف في مديرتي الظاهر وشدا بمحافظة صعدة.

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