بالصور.. مئات الأقباط بجنوب سيناء يؤدون قداس عيد الميلاد

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أدى مئات الاقباط بجنوب سيناء صلاة قداس عيد الميلاد بجميع كنائس المحافظة مساء يوم الجمعة، وتوافد الاقباط على الكنائس بجنوب سيناء كنيسة النبى موسى بطور سيناء وكنسية السمائيين بشرم الشيخ وكنسية رأس سدر.

ورصدت عدسة اليوم السابع صلاة قداس كنسية النبى موسى بطور سيناء حيث ترأس صلاة قداس شعائر القداس والصلاة القص مينا سعد والعديد من رجال الدين المسيحى وقدمت الكنسية العديد من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة وإقامة صلاة عيد الميلاد المجيد

كما شارك على حمادة رئيس مدينة دهب ومشايخ البدو قداس الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية حيث حضرت نعمات عباس عبدالباقى سكرتير المدينة و محمود محمد أحمد مدير الوحدة الحسابية بمجلس المدينة وعدداً من المشايخ والعواقل منهم الشيخ سويلم حميد والشيخ حسين موسى وعدداً من الشعبيين والتنفيذيين .