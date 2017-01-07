21873 مراجعاً لمركز السكري بجازان خلال عام

يعد مركز السكري بجازان من أهم المراكز الطبية بالمنطقة، حيث يخدم شريحة كبيرة جداً من مرضى السكري بالمنطقة، وذلك بجميع أنواعه سواءً النوع الأول أو النوع الثاني أو السكري المصاحب للحمل.

وقد بلغ عدد زيارات المراجعين للمركز العام الماضي ١٤٣٧هـ حوالي 21873 زيارة من مختلف الفئات العمرية، حيث تنوعت الخدمات المقدمة لهم من خدمات علاجية أو تثقيفية أو غيارات للقدم السكري، وبلغ عدد زيارات مراجعي عيادة فحص العيون لداء السكري 13235 زيارة، و4375 زيارة لمراجعي للقدم السكري.

ويقدم المركز خدمات عديدة ومهمة لمراجعيه، ويحتوي على عدت عيادات كعيادة السكري للكبار، وكذلك للأطفال، بالإضافة إلى عيادة فحص العيون لداء السكري، وعيادة فحص الأعصاب وفحص الشرايين، وكذلك يحتوي على عيادتي تثقيف صحي، وأيضاً عيادتين خاصتين بالقدم السكري بالإضافة إلى عيادات التغذية العلاجية.

كذلك يقدم المركز دورات تدريبية وتثقيفية للأطباء والعاملين الصحيين في المستشفيات أو المراكز الصحية الأخرى، سواءً داخل المركز أو خارجه، كدورات التثقيف للممارسين، ودورات العناية بالقدم السكري، حيث نظم المركز مؤخراً برنامجاً تدريبياً مكثفاً، بالتعاون مع إدارة الطب المنزلي، استهدف جميع العاملين بالبرنامج من أطباء وتمريض.