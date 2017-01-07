العراق يثمّن لخادم الحرمين رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج

ثمن وفد هيئة الحج العراقية صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظة الله- على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ وتمكين الدول الإسلامية من زيادة أعداد حجاجه.

جاء ذلك خلال لقائهم مسؤولي المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم شؤون حجاج العراق، وما يتعلق بإسكانهم وتنقلاتهم، بالإضافة إلى جوانب التوعية النسكية والإجرائية، والحالات الصحية والبيئية والسلامة العامة، وصولاً لتوديعهم بسلامة الله. وكان اللقاء قد تم في المؤسسة، وجمع نائب رئيس الأدلاء عصام دمياطي، بوفد هيئة الحج العراقية برئاسة وكيل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية د. راضي الحسيني، وعضوية السيد حسين كاظم، وم. عبدالحكيم الجبوري، بالإضافة لمدير حج إقليم كردستان قاسم البرزنجي، ومدير الطيران المدني العراقي حسين محسن.

وأوضح دمياطي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج، لمناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج القادمين للمدينة المنورة، وهو أحد حلقات سلسلة لقاءات تعقدها المؤسسة مع وفود مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول، تبدأ بوقت مبكر قبل وصول الحجاج، وتستمر بعد وصولهم، وتعقد المؤسسة أكثر من 60 اجتماعاً مع رؤساء وفود الحجاج من مختلف دول العالم، وذلك لتنسيق ترتيبات خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وأضاف: أن هذه اللقاءات التنسيقية تزداد أهميتها هذا العام، بعد صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام ١٤٣٨هـ، وتمكين الدول الإسلامية من زيادة أعداد حجاجها؛ وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ الأمر الذي يضاعف المسؤولية على المؤسسة لتقديم خدمات مميزة ترقى لتطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.