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إنشاء كلية الأمير سلطان لذوي الإعاقة البصرية بالشرقية

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تعمل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع جامعة الأمير محمد بن فهد حالياً على إنشاء كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة البصرية، لتكون مؤسسة تعليمية وتدريبية لذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، وتكون الكلية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضحت مديرة القسم النسائي بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية سهام محمد الزمان، أنه تم توقيع اتفاقية تصميم الكلية وبرامجها مع الكلية الوطنية الملكية البريطانية للمكفوفين، إضافة إلى المخططات الهندسية، مشيرةً إلى أنها ستمثل إضافة نوعية لخدمة ذوي الإعاقة البصرية على المستوى العالمي.

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