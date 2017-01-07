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النجيمي ناصحاً الشباب: لا تنساقوا وراء الانحرافات الفكرية

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النجيمي ناصحاً الشباب: لا تنساقوا وراء الانحرافات الفكرية النجيمي ناصحاً الشباب: لا تنساقوا وراء الانحرافات الفكرية

أكد الشيخ د. محمد بن يحيى النجيمي أستاذ المعهد العالي للقضاء عضو مجمع فقهاء الشريعة بأميركا الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة عضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية على الشباب ان يفكرواً في واقعهم وألا ينساقوا وراء الانحرافات الفكرية التي يروج لها أصحاب الفكر الضال ويدعون إليها بكل ما اوتوا من وسيلة فهم يتصيدون الشباب وخصوصاً من هم في سن الدراسة.

جاء ذلك في حديث له مع طلاب المرحلة الثانوية وتزامنا مع انطلاقة حملة (الحصن المنيع) التوعوية للإسهام في حماية أبنائنا الطلاب من الإنحرافات الفكرية ضمن برنامج "فطن" بالشراكة مع برنامج حماية.

وقد استقبل مساعد مدير التعليم في شقراء إبراهيم بن عبدالرحمن الهدلق الشيخ النجيمي الذي رحب به وشكره للحضور ودار حوار عن سبل تعزيز البرامج الوقائية التي تستهدف أبناءنا الطلاب.

بعد ذلك ألقى النجيمي محاضرة في ثانوية دار المنار، وقد كانت محاضرته بعنوان وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية، حيث كان المحور الأول في المحاضرة تحذيراً للشباب من الانحرافات الفكرية وأساليب الوقاية منها، واشتمل المحور الثاني على أسلوب المناقشة والحوار مع أبنائه الطلاب.

يذكر أنه اقيمت محاضرة أخرى في جامع الإحسان للنجيمي تستهدف المجتمع وأولياء أمورالطلاب بعنوان (الأمن الفكري وسبل المحافظة عليه) أقامها مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في المحافظة.

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