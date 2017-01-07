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«مركز القلب» ينقذ حيـاة رضـيـع بالمـديـنـة

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«مركز القلب» ينقذ حيـاة رضـيـع بالمـديـنـة «مركز القلب» ينقذ حيـاة رضـيـع بالمـديـنـة

نجح مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة طفل رضيع لم يتجاوز عمره ١٩ يوماً، وذلك بعد استدعاء استشاري قلب الأطفال من المركز إلى طوارئ مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال مساء أمس الأول.

وذكر المتحدث الرسمي في صحة المنطقة حاتم سمان، أنه ورد بلاغ من المستشفى بوجود حالة لطفل رضيع يعاني من عيب خلقي في القلب، تمثل بانعكاس بين الشريانين الرئوي والأورطي، مما تسبب في خفض نسبة الأوكسجين لديه إلى أقل من 20، إضافةً إلى حموضة عالية في الدم قد تؤدي إلى الوفاة مباشرة، مضيفاً بأنه على الفور، وتجاوباً مع الحالة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بادر المركز بإرسال استشاري قلب أطفال تداخلي مع كامل معداته الطبية إلى المستشفى في أقل من 40 دقيقة، وقام بإجراء قسطرة تلطيفية مستعجلة للرضيع، وتكللت العملية بالنجاح، بعد تصحيح العيب الخلقي، واستعادة مستوى الأوكسجين من 20 إلى 80 لديه في وقت قياسي.

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