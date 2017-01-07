حبس شخصين ضبطا أثناء تنقيبهما عن آثار داخل منزل أحدهما بدار السلام

كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة دار السلام، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الآثار، وذلك بعد سقوطهما متلبسين بالتنقيب فى أرضية عقار يملكه أحدهما.

كانت البداية بورد معلومات لضباط مباحث دار السلام تتهم كلا من "أبو فايد.إ.م" 39 سنة ميكانيكى، "عبد الله.ح.ع." 28 سنة حاصل على بكالوريوس، "محمود .أ.م." 20 سنة نجار ، بالتنقيب عن الآثار فى عقار ملك الأول.

أكدت التحريات، صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وداهم ضباط مباحث القسم المنزل وألقوا القبض على المتهمين وبحوزتهما أدوات التنقيب وهى عبارة عن (هيلتى كهربائى، أجنة حديدية ، مسمار صلب عتلة حديدية ، فأس ، حبل) مع وجود حفره قطرها 2 × 3 متر وعمق 9 أمتار.

بمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة فتحرر لهما المحضر اللازم وتولت معهما النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمته.