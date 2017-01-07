بشرى لأهل الرجيم.. قواعد صحية أثناء الدايت لمنع الشعور بالجوع

كتبت آلاء الفقى

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا صارما لإنقاص الوزن يتطلب منك تجويع نفسك، فقد حان الوقت أن تتوقف عنه نهائيا باتباع نظام غذائى صحى يساعدك على إنقاص الوزن الزائد دون أن تشعر بالجوع، وهذا وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى".

وكما جاء فى التقرير، هناك بعض القواعد التى يجب اتباعها تمنع شعورك بالجوع، وهى..

1. التأكد من أن وجبة الإفطار لا تتجاوز 300 سعر حرارى.

2. ضرورة متابعة عدد السعرات الحرارية.

3. وجبة الإفطار لا تقل عن 10 جرامات من البروتين وكمية صغيرة من الدهون الصحية والألياف مثل الحبوب الكاملة وليست الحبوب المكررة.

4. بالنسبة لوجبة الغداء يجب ألا تتجاوز من 400 إلى 500 سعر حرارى.

5. أن تشمل وجبة الغذاء على طبق السلطة.

6. من الضرورى أن تحتوى وجبة الغداء على 50% من الخضروات سواء مع الأرز أو غيره.

7. أما بالنسبة للعشاء لا يتجاوز 400 سعر حرارى، لأن الوجبة الثقيلة أثناء الليل ليست جيدة لنمط حياة صحى.

8. من الضرورى أن يحتوى العشاء على 50% من الخضروات غير النشوية و25% من البروتين والحبوب الكاملة.