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حظك اليوم برج الحمل السبت 7/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى...جلسة صراحة مع الحبيب

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حظك اليوم برج الحمل السبت 7/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى...جلسة صراحة مع الحبيب حظك اليوم برج الحمل السبت 7/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى...جلسة صراحة مع الحبيب

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بكثير من الصفات أبرزها الصدق

 

على الصعيد المهنى:

على الرغم من أن الأمور تبدو جيدة إلا أن الأوضاع فى حقيقتها سيئة للغاية، خصوصًا أن الوضع بالكامل لم تكن قادرا على التعامل معه فى الفترة الأخيرة، كما أنه من الضرورى أن تعرف كيف تحل كل الأزمات التى تمر بها.

على الصعيد العاطفى..

مصارحة الحبيب هى الحل المثالى لتجاوز كل الأزمات التى حدثت بينكما، كذلك اليوم سيشهد لقاء رائع مع شريك الحياة، ستتحدثوا فيه سويًا عن مستقبل العلاقة بكل صراحة

على الصعيد الصحى..

الآن الوقت مناسب للاستمتاع بالحياة والاسترخاء بالقدر الكافى، كذلك يفضل أن تتناول الوجبات الصحية التى من شأنها أن تحمى صحتك، كذلك يجب مراعاة حياتك بالكامل حتى تستعيد صحتك وعافيتك.

توقعات علماء الفلك..

تغيرات كبيرة فى حياتك بشكل عام، ربما تسعى لشراء مطبخ جديد، كما هناك الكثير من الأفكار التى تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.


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مصر 365

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