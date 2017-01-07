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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد يتغير المستقبل المالى الخاص بك

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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد يتغير المستقبل المالى الخاص بك حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قد يتغير المستقبل المالى الخاص بك

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية يتسم بالحساسية والغموض الشديد، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

هناك عدد من الفرص المختلفة فيما يتعلق بالأمور المالية والمهنية حيث تفتح أمامك أمامك اليوم، كما أنك تبدأ فى الشعور بالإرهاق ويجب الحرص على عدم السماح لهذا التردد، فمن الممكن أن يتغير المستقبل المالى الخاص بك بالعمل السريع والحاسم.

السرطان على الصعيد العاطفى :

الحب موجود فى كل مكان بالنسبة لك، وعليك أن تكون واعيًا لذلك وتحدث إلى الأصدفاء للحصول على المشورة مع العديد من الخيارات التى نراها اليوم، كما أن صمتك يجذب الناس.

السرطان على الصعيد الصحى:

فى الآونة الأخيرة كنت قد لاحظت زيادة الوزن ولكنك لم تعمل من أجل ذلك واليوم تجد نفسك فى اتباع نظام غذائى وقد تذهب للتمارين الخفيفة وتجنب المشى على الطرق المزدحمة، كما كنت عرضة للمعاناة من حساسية الغبار.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

آفاق جديدة تنفتح أمامك، فموهبتك التى تعاملت دائمًا معها كهواية قد تصبح شيئًا أكثر نفعًا من ذلك كما قد تغير التطورات الجديدة طبيعة حياتك وسوف تشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.


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مصر 365

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