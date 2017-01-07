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حظك اليوم برج الحوت السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل فى الرقبة بسبب طريقة جلوسك غير الصحية

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حظك اليوم برج الحوت السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل فى الرقبة بسبب طريقة جلوسك غير الصحية حظك اليوم برج الحوت السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل فى الرقبة بسبب طريقة جلوسك غير الصحية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج المائى الذى يتميز أبنائه بالتفهم والقدرة على احتواء الآخرين والحنان الشديد بالإضافة إلى الطيبة الشديدة ولكن يعيبهم الخيالية الشديدة والأحلام التى لا يمكن تحقيقها فى الواقع.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

اليوم قد يتحول إلى واحد من أكثر الأيام المحمومة بالنسبة لك وتنخرط فى الكثير من الأنشطة حتى أنك لا تجد وقتًا للاهتمام بنفسك وتطوير مهاراتك فى العمل، ربما يكون من المفيد أن تبحث عن بعض التوجيهات على الإنترنت.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

حاول توسيع النطاق الخاص بالأنشطة التى تقوم بها مع شريك حياتك اليوم فهذا يساعدكما على اكتشاف المزيد من التفاصيل عن شخصية كل منكما أو على الأقل حاول توسيع نطاق الموضوعات التى تتناقشان فيها.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

الوقفة غير الصحيحة والجلوس بطريقة خاطئة يسببان لك آلامًا شديدة فى منطقة الرقبة اليوم، حاول أن تستخدم وسادة لدعم ظهرك أثناء الجلوس وتغلب على انخفاض طاقتك اليوم ببعض التمارين الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

من المرجح أن يكون اليوم حافلاً بالانشغالات بالنسبة لك، ومن المحتمل أن تستقبل الزوار أو تخطط لنزهة فى الخارج وستكون نشطًا للغاية على مدار اليوم.


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مصر 365

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