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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حالة من السحر تحيط بك اليوم

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حالة من السحر تحيط بك اليوم حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حالة من السحر تحيط بك اليوم

>كتبت أسماء زيدان

هو برج الصراحة الأول فلا يميل إلى الكلام المعسول لتجميل الحقائق، إنه أحد الأبراج الهوائية ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى، والصحى والعاطفى .

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

لديك حالة من السحر والكلام الحلو وهذا يساعدك على المشى من خلال أى باب تريده، وموقفك طفولى وينشر الفرح فى كل مكان .

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

بعض الأمور كنت قد تراها فى الماضى تافهة ولكن تراكمها عليك اليوم يظهرها كبيرة ومعقدة كما أنك جاهل من أين تبدأ فإنه من المستحسن أن تتحدث بها وجهًا لوجه، وبحلول نهاية اليوم قد تجد نفسك مرتاحًا مع شريك حياتك.

الجوزاء على الصعيد الصحى  :

كنت تشعر بالغضب نتيجة لعدم التقدير الأيام القليلة الماضية، كما أنك اهتممت بالآخرين على حساب صحتك، لقد حان الوقت لتحويل الحب تجاه ذاتك، وإيلاء الاهتمام لنظامك الغذائى والحصول على الكثير من الراحة أو الذهاب للعلاج وتدليل جسمك حتى تشعر بالانتعاش.

الجوزاء وتوقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

لقد تم التخطيط لشىء كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن العودة إلى الوراء ليس خيارًا، كما سيكون ستتخذ الخطوات المقبلة بكل ثقة وسترى أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة، ما كنت تعتقد ولكنها ليست مستحيلة.


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مصر 365

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