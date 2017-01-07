حظك اليوم برج الدلو السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فكر جيدًا قبل أن تنتقل بعلاقتك الرومانسية لمستوى أعلى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الهوائى الذى يتميز بسحر خاص وقدرة كبيرة على التأثير بالإضافة إلى الغموض الشديد والطموح الذى لا حدود له.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

حاول التركيز على القيام باستثمارات جيدة اليوم، وتحكم فى نفسك قبل أن تتسرع وتنخرط فى مشروعات غير رابحة ولا تضغط كثيرًا للحصول على راتب أعلى اليوم ولا تحاول المفاوضة على هذا الأمر أبدًا هذه الأيام.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

من الضرورى أن تتحكم قليلاً فى جموحك وتسرعك فى الحياة الرومانسية، وأن تتريث قليلاً قبل أن تنتقل بالعلاقة إلى مرحلة متطورة حتى تعرف أكثر شريك حياتك من جهة ومن جهة أخرى كى لا يشعر بالانزعاج والخوف من تسرعك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

هناك الكثير من المفاجآت على الصعيد الصحى بالنسبة لك اليوم ولكن لا داعى للقلق ستكون مفاجآت سارة فبعض الجهود على الصعيد الصحى التى أجريتها فى الفترة الماضية تبدأ تؤتى ثمارها وتحقق نتيجة إيجابية اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

أنت متحمس للغاية اليوم لتغيير الكثير من الأشياء من حولك، وأنت بحاجة إلى فترة من التفكير الهادئ لتقرر ما إذا كنت بحاجة لتغيير كبير فى نمط حياتك أم لا، ويجب أن تعيد النظر فى المشاريع التى تقرر أن تعمل بها وألا تسمح لشخص آخر أن يقرر بالنيابة عنك.