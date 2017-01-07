حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. النفقات المالية تحت السيطرة

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج النارية الشهيرة برومانسيتها وقدرتها الشديدة على التحدى والشجاعة والإصرار، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى .

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

النفقات تحت السيطرة ونشاطك فى الفترة الماضية مفيد جدًا ويظهر أثره الآن فلا داعى للقلق.

الأسد على الصعيد العاطفى :

اليوم يمكن أن يكون نقطة تحول للعلاقة الخاصة بك، فقد ترى فجأة شخص قريب منك فى ضوء جديد، وسوف يمكنك اتخاذ القرار المناسب تجاه هذه العلاقة .

الأسد على الصعيد الصحى:

لقد كنت تعانى من مشاكل صحية طويلة ومن اليوم فإن عملية الانتعاش فى طريقها إليك، وإذا كان لديك بعض المشاكل الصحية المزمنة فمن أن تكون قادر على العثور على حل ممكن على المدى الطويل لها، ومن المرجح أن يتحسن وضعك الصحى، بعناية خاصة لنظامك الغذائى لتسريع عملية التعافى .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

الأمور اليوم تحدث بسرعة وتحتاج إلى القدرة على استيعاب كل شىء لا تتوقعه ولكن عليك تذكر أن قوتك تكمن فى الإيجابية الخاصة بك، كما أن خطتك على المدى الطويل ستشمل أحباءك وسوف تلتقى شخصا مهما اليوم.