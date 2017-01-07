برج العقرب حظك اليوم السبت 7/1/2017..مازال التخبط والتوتر يسيطران على علاقتك بالحبيب

الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وبئر الأسرار الذى يعلم شىء عن كل شىء، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

الصدامات مع الزملاء ليست فى صالحك اليوم، وتحتاج إلى تحكم فى الأعصاب حتى لا ترتكب أفعال تندم عليها لاحقاً، فالأمور لا تتحمل توتر أكثر من ذلك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

مازالت حالة التخبط العاطفى تسيطر عليك، وتمنعك عن التركيز فى عملك، وعليك باتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك بالحبيب حتى لا يستمر الوضع هكذا.

على الصعيد الصحى ..

آلام الأسنان لن تنتظرك عندما تنتهى من تجربة جميع أنواع المسكنات وعليك بالقيام بزيارة عاجلة إلى الطبيب حتى لا تتفاقم المشكلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يواجه عددا من المشاكل فى العمل بسبب انشغاله بمشاكله العاطفية، التى تسيطر عليه هذه الأيام بسبب حركات النجوم والكواكب.