حظك اليوم برج الميزان السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مزاجك متعكر وتعانى شعورًا بعدم الرضا

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الهوائى الذى يعرف رغم مزاجيته وتقلباته السريعة بالعقلانية والقدرة على الحكم بموضوعية على الأمور ورغم عقلانيته هو محب للمغامرة ولكل ما ينطوى على إثارة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

فرص وظيفية كبيرة تنتظر الطلاب والباحثين عن العمل من أبناء برج الميزان، وأولئك الذين يعملون بشكل مستقل سيحصلون على مشاريع جيدة تحدث فارقًا فى طريقهم، فحاول اغتنام هذه الفرصة اليوم لأنها واحدة من أهم الفرص التى تأتى فى حياتك المهنية كلها.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

تحاول أن تنال إعجاب شخص يتمتع بخفة ظل شديدة ومهارة فى الدعابة والسخرية، ولكن هذا لا يعنى أبدًا أن تكون متصنعًا أو تحاول أن تظهر بشكل غير حقيقى لتنال إعجابه، كن نفسك فهذا أفضل ما يمكن أن تكون عليه.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

مزاجك متعكر بشدة ومع نهاية اليوم تكتشف أن هذا بسبب مشاكل فى المعدة، حيث تأكل طعام بشكل عشوائى يسبب لك الكثير من المشاكل الصحية والإجهاد العقلى فاحرص على مراقبة النظام الغذائى الخاص بك وهو الأمر الذى لن يكون سهلاً عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

هناك شعور بعدم الرضا تعانى منه من فترة ليست بالقصيرة وفى نهاية اليوم سيبدأ هذا الشعور بالتلاشى وستعرف غريزيًا أنك وجدت مكانتك الخاصة فى الحياة، ويمكنك أن تتبع حدسك لتحقيق أحلامك وستكون قادرًا على فهم ما هى التغييرات التى يجب أن تقوم بها لتكون حالتك أفضل.