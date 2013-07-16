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كيف تصوّر سماح أنور بقية مشاهدها وهي مصابة؟

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كيف تصوّر سماح أنور بقية مشاهدها وهي مصابة؟ كيف تصوّر سماح أنور بقية مشاهدها وهي مصابة؟

الثلاثاء 16-07-2013 14:17

القاهرة_مروة عبد الفضيل

تقوم الفنانة سماح أنور حالياً بتصوير مشاهدها في مسلسل "نظرية الجوافة"، رغم أنها لا تزال تضع الجفصين في رجلها، بعد الحادث الذي تعرّضت له أثناء تصوير العمل قبل أيام.
رجل سماح المصابة لن تظهر للمشاهد، إذ حاول المخرج مدحت السباعي تصوير مشاهدها وهي نائمة أو وهي جالسة ، لأنّه لم يوجد ضرورة درامية لتصويرها وهي مصابة.
وكانت أنور قد تعرضت لحادث أثناء تصوير العمل قبل شهر رمضان، وأصيبت بكسور شديدة بعدما اصطدمت السيارة التي كانت تركبها بسيارة أخرى في العمل، وتم وضعها في الجفصين لمدة شهر ونصف الشهر.

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سيدتي