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حظك اليوم برج القوس السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تفاهمك مع شريك حياتك من أسرار سعادتك

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حظك اليوم برج القوس السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تفاهمك مع شريك حياتك من أسرار سعادتك حظك اليوم برج القوس السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تفاهمك مع شريك حياتك من أسرار سعادتك

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات، ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

غيابك عن العمل جعل الجميع يشعرون بقيمتك الحقيقة، وتتأكد أن العلاقات الإنسانية أهم كثيراً من الصراعات على المناصب التى أدت لخسارتك كثير من الأشخاص فى الفترة الماضية.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

التفاهم بينك وبين شريك حياتك من الأشياء التى تهون عليك كثير من متاعب الحياة، والاعتراف بفضل الحبيب عليك سيزيد من قوة العلاقة وجمالها.

برج القوس على الصعيد الصحى:

انتقى من أصدقائك الشخص يمكنك أن تجدد طاقتك وحيويتك معه، وابدأ فى أداء التمارين الرياضية بانتظام حتى تستعيد لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

الاستمرار فى العطاء يجعلك شخص ذو مكانة خاصة عند الكثيرين، والاعتراف بالأخطاء من أهم الأشياء التى تجعلك شخص متسامح لا يحمل ضغائن لمن حوله.


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مصر 365

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