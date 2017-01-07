حظك اليوم برج الثور السبت 7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخطط لشراء عقار جديد

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، الثقة بالنفس والصراحة من أكثر الصفات التى تميز الرجال من أبناء هذا البرج.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

تشعر ببعض الضيق فى علاقتك العاطفية، عليك أن تعرف أن الشريك الآن يمر بأزمة نفسية ومن الضرورى أن تكون إلى جواره هذه الفترة حتى لا يشعر بالحزن لأنك تخليت عنه.

على الصعيد المهنى ..

تتلقى اليوم أخبارا جيدة بشأن عملك، فإذا كنت تقدمت لوظيفة خلال الأيام الماضية، فستسمع إلى خبر جيد بخصوص هذا الأمر، كذلك ستخطط اليوم لشراء عقار جديد.

برج الثور على الصعيد الصحى..

الآن عليك أن تضع خطة جيدة لحماية صحتك، وضع نظام غذائى صحى أصبح أمر ضرورى يجب أن تقوم به فى أسرع وقت، خصوصًا أن حياتك فى الفترة الماضية مرت بالكثير من الأزمات، إلا أن الوضع الآن لم يعد يسمح مزيد من الصبر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كثيرًا عما كانت عليه فى الماضى، وتحديدًا على مستوى الأسرة والعمل.