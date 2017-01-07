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حظك اليوم برج الجدى السبت7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدى السبت7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدى السبت7/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بقدرتهم على تحمل المسئولية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أنت الآن تمر بأكثر فترة رائعة على مستوى علاقتك بشريك الحياة، كما أنه من المفترض أن يكون هذا اليوم هناك لقاء رومانسى يجمعك بشريك الحياة.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتعامل بذكاء مع التغيرات التى تحدث الآن على مستوى العمل، ربما هذه التغيرات تزعجك إلا أنك ستكون قادرا على التعامل معها بحكمة شديدة.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

فقدان الوزن والعيش بطريقة صحية أصبح أمرا لا مفر منه، خصوصًا بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة، فعليك الاهتمام أكثر بحياتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعد الأمور الطارئة تحديدًا فيما يخص أمور العمل، وكذلك على مستوى علاقة بشريك الحياة.  


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مصر 365

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