بالصور.. قيادات مطروح يحضرون قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء

مطروح - حسن مشالى

توافد عدد كبير من قيادات محافظة مطروح، من التنفيذيين والشعبيين ومشايخ الأزهر والأوقاف، إضافة إلى عدد من قيادات المنطقة الغربية العسكرية، على كنيسة السيدة العذراء بوسط مدينة مرسى مطروح، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال إقامة قداس عيد الميلاد.

وحضر السيد الإمام، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن المحافظ لتواجده خارج المحافظة، واللواء مختار السنبارى مدير الأمن، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والنائب سليمان فضل العميرى، حيث قدموا التهنئة لقيادات الكنيسة وأقباط مطروح.

ورحب الراهب بجيمى الأنبا بولا، بالقيادات المختلفة والمهنئين من المسلمين، ووصفهم بالأخوة والأحبة الذين يدخلون السرور فى مثل هذه المناسبات، والذين يقفون بجانب الأقباط فى الأفراح ووقت الجراح، مشيدا بالترابط والتلاحم بين أهالى المحافظة.

وبعث " الأنبا بولا" برسالة شكر ومحبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ورعايته لكل المصريين.

وشهد محيط الكنيسة، تعزيزات مكثفة لقوات الشرطة بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة، كما وضعت حواجز حديدية بالشوارع المحيطة بالكنيسة، وانتشرت الأقوال الأمنية وسيارات الانتشار السريع، بشوارع االمدينة، وسط حالة من الهدوء والاستقرار.