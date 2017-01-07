الزمالك بدون 10 لاعبين عقب انتهاء الإجازة

كتب أحمد توفيق

يفتقد فريق الزمالك للعديد من لاعبيه فور عودة التدريبات الجماعية اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب خوض مباراة القمة أمام النادى الأهلى الخميس قبل الماضى والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى.

الزمالك سيخوض مرانه الأول بدون 10 لاعبين لأسباب مختلفة حيث يغيب الخماسى أحمد الشناوى وعلى جبر و أحمد دويدار و طارق حامد و إبراهيم صلاح لتواجدهم فى صفوف المنتخب الوطنى استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالجابون الشهر الجارى وكذلك الثنائى أحمد توفيق و محمود حمدى لتواجدهما فى صفوف المنتخب العسكرى المشارك فى المونديال خلال يناير الجارى، بدولة عمان كما سيغيب الثلاثى الأفريقى مايوكا ومعروف يوسف و ستانلى لتواجدهما خارج مصر لقضاء فترة الإجازة حيث ينتظر وصول الثلاثى الاثنين المقبل وفقا لحجوزات الطيران من جانب الجهاز الإدارى بالزمالك .