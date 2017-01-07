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رئيس لجنة النقل بالبرلمان: "الوزير اللى ميشتغلش يتحاسب ويتحاكم"

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رئيس لجنة النقل بالبرلمان: "الوزير اللى ميشتغلش يتحاسب ويتحاكم" رئيس لجنة النقل بالبرلمان: "الوزير اللى ميشتغلش يتحاسب ويتحاكم"

>كتب مصطفى السيد

قال النائب سعيد طعمية رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إنه ضد إجراء تعديل وزارى على حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن التعديلات الكثيرة على الوزراء لا تصب فى صالح الدولة، مشيرًا إلى أن ما نحتاجه وضع استراتيجية واضحة لعمل الوزارات فى كافة المجالات.

 

وأضاف رئيس لجنة النقل والموصلات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد يحتاج إلى استقرار فى الوزراء ووضوح للرؤى أمام التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة.

 

وأشار طعمية، إلى أنه فى حالة تقاعس الوزير عن أداء عمله فى الملف المكلف به يجب محاكمته قائلاً: "الوزير اللى ميشتغلش يتحاكم"، مشددًا على خطورة الظروف الحالية التى تواجها الدولة من حرب على الإرهاب وظروف اقتصادية سيئة، تحتاج إلى جهد كبير من كافة الوزراء، ولفت إلى أن الخروج من الوضع الاقتصادى المأزوم يتطلب تسويق على أعلى مستوى فى مجال الاستثمار والسياحة للنهوض بالاقتصاد.

 

كان المهندس شريف إسماعيل، قد قال إن اجتماع ناقش قانون تنظيم الإفلاس، وسيتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وأضاف تعليقا على أداء الوزراء والمحافظين: "نحن فى مرحلة تتطلب جهدًا كبيرًا، وهناك مشروعات وتحديات ضخمة"، وحول التعديلات الوزارية قال: "كل شىء وارد والتعديل سيكون وفقًا لتقييم الأداء"، وهى التصريحات التى لاقت إشادة من النواب والكتل الحزبية بالمجلس، مؤكدين أن هناك حقائب وزارية ينبغى أن تشهد تعديلاً خلال الفترة الحالية، ولافتين إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارات للانتهاء من الملفات المهمة.


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