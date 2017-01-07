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"الصيادلة" تشكل لجنة عليا لمتابعة ووضع آليات الإغلاق الجزئى للصيدليات

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"الصيادلة" تشكل لجنة عليا لمتابعة ووضع آليات الإغلاق الجزئى للصيدليات "الصيادلة" تشكل لجنة عليا لمتابعة ووضع آليات الإغلاق الجزئى للصيدليات

قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة صناعة الدواء، إن النقابة شكلت لجنة عليا لمتابعة وتنظيم ووضع آليات للإغلاق الجزئى للصيدليات المقرر تنفيذه 15 يناير الجارى، طبقًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، وذلك لضمان تنفيذ الغلق بشكل حضارى  يعكس حرص الصيادلة على الخروج من الأمر بنتائج إيجابية والحفاظ على البعد الإنسانى فى مهنتهم.

 

وأضاف الطويلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة بدأت أعمالها من خلال توزيع الأوراق المعتمدة من النقابة وأختام، وتشكيل لجان فرعية، لتبدأ المرور على الصيدليات وتوقيع الصيدلى على علمه بالإضراب، ليشارك فى التنفيذ، لافتًا إلى أن كل من سيعارض أو يخالف أو يخرج عن إطار قرارات الجمعية العمومية يعرض نفسه للغرامة والتأديب.

 

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة بكافة مؤسساتها، لا يمكن أن تؤدى دور الصيادلة حتى حال تخصيصها لسيارات متنقلة فى الأحياء، مشددًا على أن النقابة هى الممثل الشرعى والقانونى الوحيد للصيادلة، محذرًا وزارة الصحة من افتعال جديد من الأزمات لإهدار حق الصيادلة.

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مصر 365