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على خطى الفنانين الأجانب: جانا عمرو دياب تطرح أغنية من كتابتها وتلحينها

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الجمعة 06-01-2017 22:24

إفتتحت جانا العام الجديد بطرح أغنية من كلماتها وألحانها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".
جانا التي إتجهت للغناء باللغة الأجنبية، حملت اسم أغنيتها Mouth taped shut، وهي تسير على خطى الفنانات الأجانب الذين يقومون بتلحين وكتابة أغنياتهم وليس الإكتفاء بأدائها فقط.
ويبدو أن جانا التي غالباً ما تنشر أغنيات بصوتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي قررت إحتراف الغناء بشكل جدي، من خلال طرح أغنية خاصة بها، ولقد حظيت تجربتها بالكثير من الدعم والتشجيع، حيث يتم تداولها بقوة بين المتابعين لها، وكلهم أثنوا على صوتها وتوقعوا لها مستقبلاً باهراً في عالم الغناء كما والدها.
ومن التهاني التي تلقتها جنى تهنئة من والدتها زينة عاشور التي عبرت عن سعادتها بطرح أول اغنية خاصة لإبنتها، وقامت بنشر مقطع منها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
لكن ليس معروفاً ما إذا كانت جانا سوف تستمر بالغناء باللغة الأجنبية أم أنها يمكن أن تسير على نفس خطى ماريتا الحلاني، التي دخلت المجال بالغناء باللغة الاجنبية ثم ما لبثت أن قدمت أغنيات بلغتها العربية.

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سيدتي

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