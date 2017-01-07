بلقيس تلتقي نجوم هوليوود في شهر عسلها

تواصل الفنانة بلقيس نشر يوميات من شهر عسلها الذي تمضيه في الولايات المتحدة الاميريكية، وهذه المرة من ولاية كاليفورنيا وتحديداً من مدينة لوس أنجلوس.

بلقيس التي تحرص على التواصل مع المعجبين عبر سناب شرت، نشرت مقاطع فيديو خلال تواجدها في الشوارع والاماكن السياحية والمطاعم، ولكن أكثر ما بدا لافتاً في ما نشرته بلقيس، هو مشاهدتها لبعض النجوم المعروفين في هوليوود وطريقة تعامل الناس مع النجوم، حيث أشارت إلى أنهم لا يتعرضون للأذى أوالازعاج من المعجبين، وكأنها تلمح ان هذا الامر يحصل عكسه تماماً مع النجوم العرب.

بلقيس تزوجت في نهاية العام 2016 من سلطان عبد اللطيف في حفل كبير أقيم في دبي حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير العرب، ولكن شهر عسلها لن يكون طويلاً بسبب تحضيراتها لعمل عالمي لم تفصح عن مضمونه.

بلقيس في شهر العسل

بلقيس