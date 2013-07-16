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الشرطة تنقذ محمد عساف من محل ملابس في رام الله

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الشرطة تنقذ محمد عساف من محل ملابس في رام الله الشرطة تنقذ محمد عساف من محل ملابس في رام الله

ما أن دخل محمد عساف نجم Arab Idol أحد المركز التجارية الشهيرة في مدينة رام الله، حتى رصده جمهور محبيه ومعجبيه من الشباب، وتجمهروا داخل وخارج المكان، ما استدعى الاستعانة بالشرطة ليتم اخراج محمد عساف الذي علق في الداخل.
وكان عساف يقوم بجولة تسوّق في المدينة استعدادا لمغادرتها إلى دبي.
من جهة ثانية، وعد عساف جمهوره تسجيل القرآن الكريم بصوته في أقرب وقت بعد أن طالبوه بذلك اكثر من مرّة.

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