أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الملكة إليزابيت تنجو من رصاص أحد حراسها

Google+ Print

الجمعة 06-01-2017 22:50

نجت ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية من رصاص أحد حراسها، الذي كان من الممكن أن يقتلها عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، كاد أحد حراس القصر الملكي في بريطانيا أن يوجه سلاحه باتجاه الملكة عندما كانت تتنزه بوقت متأخر من الليل وأول الصباح في ساحات القصر

وصاح الحارس في الظلام عندما لمح شخصاً كان يسير في قصر باكينغهام حوالي الساعة الثالثة فجراً، معتقداً أن ذلك المتجول تسلل لساحة القصر الداخلية.

ولم يكن الظل الضارب في الأرض إلا للملكة نفسها وليس لشخص آخر كما اعتقد الحارس، وقد خرجت الملكة لتنسم الهواء الخارجي في ذلك الوقت المتأخر جداً، بعد أن مانعها النوم، وفقاً لصحيفة "Times" البريطانية.

واعترف الحارس على الفور للملكة بأنه كان على وشك أن يصوب سلاحه في لحظة ما، لولا انتباهه لها، فردت عليه بسخرية: "في المرة القادمة سوف أقرع الأجراس قبل مغادرتي السرير، لكي لا تقتلني". ثم عقبت قائلة: "لكن ما كنت ستفعله هو التصرف الصحيح تماماً".

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي