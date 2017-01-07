الزمالك يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب عمرو جاب الله

حرص نادى الزمالك، من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على تقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد من خلال التدوينة التالية: "نادى الزمالك يهنئ سائر أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، متمنين لبلادنا ونادينا كل التوفيق فى هذا العام".

ويستعد الزمالك لاستئناف تدريباته غداً السبت، ضمن فترة الإعداد الأولى فى توقف بطولة الدورى الحالية نظراً لمشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2017 بالجابون، حيث يستعد الأبيض لمواجهة الأهلى فى السوبر يوم 10 فبراير المقبل.