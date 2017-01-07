أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 1 / 2017.. ترشيح لاعبين للأبيض

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 6 / 1 / 2017 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها ترشيح الثنائى محمد رمضان صانع ألعاب بتروجت ومحمود وحيد ظهير المقاصة للانضمام إلى قلعة ميت عقبة بخلاف موافقة نادي الزمالك على طلبات باسم مرسى لتجديد تعاقده.

الزمالك يدرس ضم "حاوى" بتروجت لخلافة مصطفى فتحى

يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك، ضم محمد رمضان صانع ألعاب بتروجت، بعد وضعه على رأس الاهتمامات لضمه بشكل نهائى من النادى البترولى، ليكون بديلاً لمصطفى فتحى الذى طالب بالاحتراف أكثر من مرة.

الزمالك يفاوض ظهير مصر المقاصة دخل مسئولو نادى الزمالك، فى مفاوضات مع محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة لضمه ليكون على رأس الصفقات المقبلة لدعم الجبهة اليسرى التى عانى منها الفريق الأبيض خاصة لعدم وجود بديل لمحمد ناصف الظهير الأساسى للفريق.

الزمالك يحصَل 41 ألف دولار من الفيفا غرامة تأخير أهلى جدة

أنهى هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ونصر الدين عزام المستشار القانوني فى الشئون الرياضية، إجراءات تحصيل قيمة غرامة الـ5% المقررة على نادي أهلي جدة السعودى نتيجة تأخر سداد مليون و300 ألف دولار، للقلعة البيضاء، وهى الدفعة الثانية من صفقة بيع محمد عبد الشافى ليحصل النادى الأبيض على 41 ألف دولار كغرامة مستحقة.

مصدر بالزمالك: وافقنا على طلبات باسم مرسى والكرة الآن فى ملعبه للتجديد كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أن مسألة تجديد عقد باسم مرسى مهاجم الفريق أصبحت فى يد اللاعب وحده بعد موافقة النادى على كافة طلباته . أوضح المصدر أن نادي الزمالك اتفق مع باسم مرسى على كافة تفاصيل التعاقد بداية من مدته لتكون 4 سنوات وصولا لقيمة العقد البالغة 4 ملايين جنيه سنويا، وبعد خصم الضرائب ستصبح 3 ملايين و200 ألف جنيه بالموسم الواحد . الزمالك يترقب معسكر بازل بالشرق الأوسط لخوض ودية عمر جابر يترقب مسئولو نادي الزمالك ، دخول فريق بازل السويسرى معسكرا مغلقا فى منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الصيف عقب نهاية الموسم الجارى لإقامة المباراة الودية المتفق عليها فى إطار صفقة عمر جابر لاعب الزمالك المنتقل للدورى السويسرى .

ويلتقى المنتخب الوطنى مع تونس يوم الأحد باستاد القاهرة فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا بالجابون المقرر انطلاقها يوم 14 يناير الجارى.