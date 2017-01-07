أوله رحمة وآخره عذاب.. أندية طالبت بإقرار الاستبدال وستعانى بسببه

كتب سليمان النقر

رغم أن أندية كثيرة استقبلت قرار عودة الاستبدال فى الانتقالات الشتوية الجارية بفرحة عارمة وحالة من الارتياح، لأنه سيساهم فى حل أزمة النقص العددى والثغرات الموجودة فى صفوفها، وتجعلها تدخل منافسات الدور الثانى بدون مشاكل فنية، إلا أن القرار يحمل في طياته عواقب وخيمة ستظهر مع الوقت وستضرر منها الأندية التى دعمت عودة الاستبدال.

لعل غالبية الأندية التى دعمت الاستبدال ستعانى من تبعات موقفها الداعم للقرار بخلاف الأهلى الذى سيكون المستفيد بدون أية أضرار، خاصة أن القرار سيفتح الباب أمام القطبين "الأهلى والزمالك" فى تدعيم صفوفهم بأكثر من صفقة وسيجعلهم ينظرون إلى اللاعبين المميزين فى الفرق الأخرى فى الوقت الذى يرغب كل نادى فى التمسك بلاعبيه ويرفض التفريط فيهم لحاجته إلى التدعيم وليس إلى التفريط.

تهافت الأهلى والزمالك على ضم المميزين فى هؤلاء الفرق التي دعمت القرار لأنها ستحقق استفادة فنية، فى الوقت الذي ستبدأ لاعبيها في التمرد على فرقها حال وصول عروض رسمية لشرائها من القطبين ولن تستفيد منه فى الفترة المقبلة وستكون أمام حل لا ثانى له وهو بيع اللاعب وتحقيق الاستفادة من جراء بيعه بدلا من الاستمرار فى صفوفها ولن تحقق الاستفادة المرجوة منه.

المصرى.. جمعة وكابوريا:

يبدأ تهافت الأندية على ثنائى المصرى أحمد جمعة وأحمد كابوريا واللذين يقدمان مستويات متميزة مع المصرى فى الفترة الأخيرة وباتا من أهم اللاعبين فى صفوف الفريق البورسعيدى ورغم حاجته إلهم إلا أن قرار فتح باب الاستبدال الذي يدعمه المصرى قد تكون عواقبه وخيمة.

إنبى.. عمرو مرعى:

دخل عمرو مرعى دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك اللذين يرغبان فى شرائه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد فتح باب الاستبدال الذى يرحب به إنبى.

سموحة.. أشرف وباولو:

بات أيمن أشرف وحسام باولو ثنائى سموحة ضمن المرشحين لتدعيم صفوف القطبين خلال الانتقالات الشتوية القادمة، باعتبار أن سموحة يدعم بقوة عودة الاستبدال وها هو قد يكتوى بناره.

دجلة.. علاء وأوباما:

محمود علاء مرشح بقوة لتدعيم هجوم الأهلى ونفس الأمر بالنسبة لأوباما الذي دخل اهتمامات حسام البدرى المدير الفنى للأحمر، باعتبار أن دجلة من الأندية الداعمة لقرار عودة الاستبدال.