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الزمالك يدرس إقامة معسكر ساحلى باقتراح من أحمد مرتضى

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الزمالك يدرس إقامة معسكر ساحلى باقتراح من أحمد مرتضى الزمالك يدرس إقامة معسكر ساحلى باقتراح من أحمد مرتضى

>كتب عمرو جاب الله

يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، إقامة معسكر ساحلى للفريق الأبيض بدلاً من المعسكر الخارجى المزمع إقامته خلال الشهر الجارى، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف المباريات بعد توقف بطولة الدورى لمشاركة الوطنى فى إمم إفريقيا 2017 بالجابون.

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك فى تصريحات خاصة أنه سوف يعرض على الجهاز الفنى للفريق، أمر إقامة معسكر ساحلى خاصة أن الأجواء على مستوى المناخ ستكون أفضل من المغرب والبحرين وكان النادى الأبيض قد حدد 100 ألف دولار للحصول عليها مقدما من الشركات المتقدمة بعروض لمشاركة الفريق فى دورات خارجية خلال فترة التوقف الجارية سواء فى البحرين أو المغرب.


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