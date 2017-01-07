السيد حمدى يقترب من طنطا بعد جلسة "عريبى"

اقترب السيد حمدى مهاجم النادى المصرى من الانضمام لنادى طنطا وذلك بعد الجلسة التى عقدها مع المحاسب فايز عريبى رئيس نادى طنطا أمس بالنادى .

وشهدت الجلسة حضور الثنائى محمد أبوفريخة عضو مجلس إدارة طنطا ومحمد شوقى المشرف العام على الكرة بطنطا، بالإضافة لخالد عيد المدير الفنى لطنطا.

وأكد السيد حمدى خلال الجلسة على أنه سيسعى مع مسئولى النادى المصرى على لانهاء ازمة انتقاله لطنطا مطالبا مسئولى النادى بإرسال فاكس رسمى للنادى البورسعيدى وذلك حتي تأخذ المفاوضات الطابع الرسمى .

كما شهدت الجلسة تأكيد خالد عيد علي ان الجميع داخل نادى طنطا ينتظر انضمام السيد حمدى لصفوف الفريق لدعم الناحية الهجومية فى الفريق فى الدور الثانى من الدورى الممتاز.