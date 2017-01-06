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الجندي: إعداد قائمة «خُطب الجمعة» لخمس سنوات لا تزال في طور الاعداد

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الجندي: إعداد قائمة «خُطب الجمعة» لخمس سنوات لا تزال في طور الاعداد الجندي: إعداد قائمة «خُطب الجمعة» لخمس سنوات لا تزال في طور الاعداد

قال عضو مجمع الإسلامية، الدكتور محمد الشحات الجندي، إن ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف بالانتهاء من اعداد خطبة الجمعة لمدة 5 أعوام قبل رفعها للرئيس، عبدالفتاح ، أنه أمر يتعلق بالمؤسسة الدينية، على رأسها الأزهر الشريف وهيئتيه “كبار العلماء” و”مجمع البحوث الإسلامية”، ويجب أن يعرض عليهم مثل هذه الخطة.

وأضاف الجندي خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من ” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن تكليفات الرئيس كانت واضة، والتي كان آخرها خلال الاحتفال بالمولد النبوي، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك خطة وفقا لملامح محددة لا يتم اختزالها في خُطب الجمعة فقط.

وأوضح الجندي أن تلك المسألة لا تزال في اطار الدراسة، ومثل هذا الموضوع بتحديد خطب لخمس سنوات ليست بالمسألة الهينة، معربا عن رفضه لهذا الطرح من الاوقاف لأن هناك هموم مجتمعية ومتغيرات.

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