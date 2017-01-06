محافظ أسوان: تخصيص 65 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة مدارس المحافظة

أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، زيادة الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة بعض المدارس القائمة لتصل إلى الآن خلال موازنة 2016/2017 إلى 65 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة عدد 499 فصلا بما يعادل 30 مدرسة موزعة على أنحاء محافظة أسوان بمراكزها الخمسة.

ولفت حجازي، في تصريح اليوم الجمعة، إلى أنه بنهاية ما تم التصديق عليه هذا العام مقابل الأعوام السابقة يتضح أن موازنة هذا العام تضاعفت 4 مرات عن العام السابق بما يكلل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وخاصة بعد عرض مطالب واحتياجات المحافظة على رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والتي لاقت إستجابه فورية بتضاعف أعداد الفصول لإنهاء ظاهرة زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس.

وكشف عن أنه تم اختيار 3 قطع أراضي بمدينة أسوان الجديدة لإنشاء مدرسة تابعة لمشروع مدارس النيل والأخرى مدرسة للمتفوقين والثالثة مدرسة رسمية للغات، كما أنه بالتوازي جاري العمل في إنشاء مدرستين بتكلفة 48 مليون جنيه ضمن مشروع المدارس اليابانية إحداهما بمنطقة امتداد العقاد بجوار مشروع الإسكان المميز على مساحة 12 ألفًا و677 م2 والأخرى بمدينة الرديسية بإدفو على مساحة 9 ألاف م2

ووجه حجازي مسؤولو التعليم والأبنية التعليمية باختيار 5 مدارس قائمة بالمدن الرئيسية لتكون على غرار المدارس اليابانية لتساهم في رفع جودة العملية التعليمية لطلاب هذه المدارس وذلك بعد موافقة اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على تطويرها بما يتناسب مع الأساليب والنظم التعليمية الحديثة.

ومن جانبه، أوضح صبري حسن مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، بأن مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الفصول خلال موازنة العام الحالي شملت 13 مدرسة تضم 136 فصلاً جاري العمل فيهم بعد إتمام عملية الإسناد، كما تم طرح 13 مدرسة أخرى تضم 237 فصلاً، في حين جاري إنهاء إجراءات طرح 11 مدرسة تضم 126 فصلاً.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس الجاري العمل فيها فتشمل مدرستين بمركز أسوان تضمان 28 فصلاً منها 12 فصلاً بمدرسة أبو الريش للتعليم الثانوي العام و16 فصلاً بمدرسة أبو الريش الوسطى الابتدائية، بالإضافة إلى مدرستين بمركز دراو تضمان 15 فصلاً منها 11 فصلاً بمدرسة نجع حديدون الابتدائية و4 فصول بمدرسة الشيخ فضل للتعليم الأساسي، بجانب مدرستين بمركز كوم أمبو بواقع 16 فصلاً منهم 8 فصول بمدرسة الإمام مالك الابتدائية و8 فصول أخرى بمدرسة السيدة زينب الابتدائية.

وفي مركز نصر النوبة توجد 4 مدارس تضم 48 فصلاً منهما 16 فصلاً بمدرسة العلاقي الابتدائية و8 فصول بمدرسة إبريم الابتدائية، وأيضًا 8 فصول بمدرسة عنيبة ثان الابتدائية و16 فصلاً بمدرسة توشكى شرق الإعدادية، علاوة على 3 مدارس في مركز إدفو تضم 29 فصلاً منها 6 فصول بمدرسة الصعايدة بحري الإعدادية و12 فصلاً بمدرسة السباعية بنات للثانوية العامة و11 فصلاً بمدرسة الجمعاوية للتعليم الأساسي.

وتابع صبرى حسن بأنه فيما يتعلق بالمدارس التي تم الطرح فيها فتشمل مدرستين بمركز أسوان تضم 63 فصلاً منها 26 فصلاً بمدرسة السادات الابتدائية و15 فصلاً بمدرسة الصداقة للثانوية العامة و22 فصلاً بمدرسة المصرية اليابانية بحي جنوب للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مدرسة الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسي بمركز دراو والتي تضم 11 فصلاً دراسيًا، بجانب ثلاثة مدارس بمركز كوم أمبو تضم 78 فصلاً منها 44 فصلاً بمجمع على حدات للتعليم الأساسي و9 فصول بمدرسة العتمور بحري الابتدائية و25 فصلاً بمدرسة الريفية الابتدائية، فضلاً عن ثلاثة مدارس بمركز نصر النوبة تضم 37 فصلاً منها 11 فصلاً بمدرسة السبوع والسنجاري للتعليم الأساسي و11 فصلاً أيضًا بمدرسة بلانة للتعليم الأساسي و15 فصلاً بمدرسة وادي خريت للتعليم الأساسي أيضًا، علاوة على مدرستين بمركز إدفو تضم 36 فصلاً منها 21 فصلاً بمدرسة الكلح شرق للتعليم الأساسي و11 فصلاً بمدرسة القارة الابتدائية.​