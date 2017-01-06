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عبد الرحيم على يطالب بإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات بناء المسجد والكنيسة

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عبد الرحيم على يطالب بإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات بناء المسجد والكنيسة عبد الرحيم على يطالب بإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات بناء المسجد والكنيسة

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‫طالب عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، بإنشاء صندوق موحد لإنشاء مسجد وكنيسة بالعاصمة الادارية الجديدة، ووصف "علي" الحفاوة والاستقبال غير المسبوق الذى قوبل به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته مساء اليوم الاحتفال بعيد الميلادالمجيد بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، بأنه درس قاس لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة المصريين.

وقال "على" فى بيان له اصدره مساء اليوم، إن كل حرف فى كلمة الرئيس السيسى امام الحاضرين إنما يعبر بشكل حقيقى عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مشيدا بتأكيد الرئيس على إنشاء أكبر مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنه سيكون أول المتبرعين لإنشائهما.

 وناشد " على " جميع رجال الاعمال والقادرين من جماهير الشعب المصرى التبرع للمساهمة فى إنشاء المسجد والكنيسة، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان واضحا وصريحا كعادته دائما فى الحديث عن المصريين باعتبارهم كيان واحد وأن تقدم للعالم كله نموذجا للتسامح والاستقرار والمحبة والسلام وحيا " على " الرئيس السيسى باعتباره أول المتبرعين لإنشاء المسجد والكنيسة بالتساوى دون تفرقة وختف "على" بيانه باعلان التبرع بمبلغ خمسين الف جنيه مناصفة بين المسجد والكنيسة، مطالبا أعضاء البرلمان أن يحذون حذو الرئيس لنوصل رسالة إلى العالم بأن مصر وقائدها وبرلمانها كيان وجسد واحد.


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مصر 365

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