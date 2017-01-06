البابا تواضروس: نعتز كثيرا بتهنئة الرئيس السيسى ومشاركته وحضوره

كتب أحمد عبد الرحمن

قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بأعياد الميلاد المجيد، فى كلمة له مساء اليوم الجمعة، عقب أداء قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية، بالعباسية، مردفاً: "يطيب لى أن أرسل التحية واجبة إلى باقة الشهداء والشهيدات من الكنيسة البطرسية الذين اختارهم الله فى أفضل أوقات حياتهم ليكونوا شهودا صغارا وكبارا بإيمانهم القوى وتروى دمائهم الذكية الكنيسة فيصير اسمها الكنيسة البطرسية، ونعتز كثيرا بتهنئة الرئيس السيسي، ومشاركته القداس، وحضوره اليوم الجمعة.

وتابع خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: ونصلى من أجل أبنائنا المصابين لكى يتمم الرب شفائهم واثقين أن كل الأشياء تعمل معا للخير، ويطيب لى أن أذكر أسماء الشهداء، نبيل حبيب، درينا عماد، مادلين توفيق، وداد وهبة ،إيمان يوسف، مارسيل جرجس، روجينا رأفت، نادية أنور، نارينا فاهيم ، فيبرونيا فهيم، جيهان ألبير، أنصاف عادل ، أنجيل أنور، سامية جميل، عطيات سرحان، سامية فوزى ، أمانى سعد، نيفين عادل ، نيفين نبيه ، سعاد عطا، صباح وديع ، مادلين ميشيل ، عايدة ميخائيل ، ايزيس فارس، أوديت صالح ، سهير محروس ، ناجى مؤمن ، ولوريس نجيب".

واستطرد: نعتز كثيرا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركته وحضوره معنا، واهتمامه البالغ والكبير، وقد قدم لنا صحبة الورد هذه، قدمها لكم جميعاً وأيضا تذكارا لأسماء الشهداء وأسماء المصابين"، مضيفا: أيضا نشكره على الوعود الطيبة والإنشاءات الجديدة بالعاصمة الإدارية أحد المشروعات العملاقة التى تقوم بها مصر".