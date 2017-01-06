«النمنم» ينعي الناقدة نهاد صليحة.. ويؤكد أنها أثرت المسرح بمؤلفاتها

نعي وزير الثقافة حلمي النمنم، وفاة الناقدة الدكتورة نهاد صليحة، واصفًا إياها بأنها “من أهم رواد التأليف والنقد المسرحى في مصر”.

وقال وزير الثقافة، في بيان صحفي، إن “صليحة اثرت الحياة الفنية المسرحية بمؤلفاتها المتميزة، وكتبها المترجمة، ومقالاتها الثرية، فكانت من أهم رائدات حركة النقد المسرحي في مصر”.

وقدم وزير الثقافة العزاء لأسرتها ومحبيها وطلابها، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يغفر للفقيدة ويرحمها ويجعل مثواها الجنة.

وكانت الناقدة الدكتورة نهاد صليحة، عميدة المعهد العالي للنقد الفني الأسبق، قد توفيت في وقت سابق مساء اليوم الجمعة، بمستشفى الصفا بالمهندسين بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر يناهز ال 71 عاما.