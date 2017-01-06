نقل عدد من قيادات المصرية للأدوية لاعتراضهم على نقل كميات من الأدوية قبل إقرار الأسعار الجديدة

أكدت مصادر، ان إدارة الشركة المصرية للأدوية، اتخذت قرارًا بنقل عدد من قيادات الشركة، ومنهم الدكتورة تهاني ممدوح رئيس قطاع الصيداليات، والدكتورة هالة عابدين رئيس قطاع الإستيراد، وميراندا ممدوح رئيس قطاع الجيزة وجمال فايز مدير عام الرقابة التجارية، وذلك بسب اعتراضهم على إخراج عدد كميات كبيرة من الدواء من مخازن الشركة الي مخازن آخري وذلك لاستغلالها عقب إقرار زيادة الأسعار الجديدة المقررة.

واضافت المصادر، ان القرار جاء بعد اعتراضهم على قرار الشركة بنقل 6 آلاف كرتونة “ريفو” إلى أحد المخازن قبل التسعيرة الجديدة لاستغلالها بعد رفع الأسعار.

كما تم نقل 40 الف علبة أنسولين من أحدي فروع الشركة بالقاهرة، و 13 ألف علبة بأحد الفروع في الإسكندرية.

وحاولت ONA، الاتصال بالدكتور شريف السبكى العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، للتأكد من صحة الخبر والكشف عن وملابساته ولكنه لم يتسني الوصول إليه.