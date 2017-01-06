«الكاف» يوضح ترتيب محمد صلاح علي جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

نشر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الأصوات التي حصل عليها اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016، والتي توج بها الجزائري رياض محرز.

وكان محمد صلاح المصري الوحيد الذي دخل ضمن المنافسة على الجائزة في المرحلة قبل الأخيرة التي ضمت 5 أسماء فقط، قبل أن يخرج من القائمة النهائية للمرشحين.

وأوضح الإتحاد الأفريقي، أن محمد صلاح إحتل المركز الرابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى القارة، متفوقًا على الجزائري إسلام سليماني الذي أتى خامسًا.

وحصل لاعب روما ومنتخب مصر على 120 نقطة من مجموع المصوتين على الجائزة، سواء من الاتحادات المحلية، خبراء الاتحاد الأفريقي، أو اللجنة الإعلامية الخاصة بالبطولة.

ولم يكن صلاح قريبا من حيث المنافسة على لقب الأفضل حيث أن الأقرب له من بين اللاعبين الثلاثة اللذين تنافسوا على الجائزة في المرحلة الأخيرة، هو السنغالي ساديو ماني وحصل على 186 نقطة.

وحصل رياض محرز لاعب منتخب الجزائر وليستر سيتي الانجليزي على الجائزة بعدما جمع 361 نقطة، وأتي الجابوني بير اميرك أوباميانج ثانيا برصيد 313 نقطة.