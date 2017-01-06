أخبار الرياضة اليوم الجمعة 6/1/2017.. منتخب السلة يواجه البحرين بنصف نهائى البطولة العربية

كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبارا عديدة اليوم الجمعة 6 /1/2017، وكان من أبرزها تحديد البحرين كمنافس لمصر فى الدور نصف النهائى، فى البطولة العربية للسلة، بعد تغلبها اليوم على الجزائر فى الدور الثانى بنتيجة 76-63.

وفى التقرير التالى أبرز أخبار الرياضة المصرية اليوم:

يلتقى منتخب مصر لكرة السلة نظيره البحرينى، غداً السبت، فى أولى مباريات نصف النهائى للبطولة العربية للسلة المقامة حاليا فى مصر حتى 8 يناير الحالى.

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع عصام سراج الدين مدير التعاقدات ونادر خليل مدير التسويق من أجل الترتيب لمعسكر الفريق بالأمارات، الذى يستعد من خلاله المارد الأحمر لمباراة السوبر المحلى أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالأمارات.

وافق مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على إعارة مدافعه محمد هاشم لصفوف النادى الإسماعيلى لمدة 6 أشهر من أجل تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل انطلاق منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على إبرام التعاقد مع ثنائي هجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عودة نظام الاستبدال للاعبين، بالإضافة للمكان الشاغر الوحيد في القائمة الحمراء، وبالتالي يحق للبدري ومعاونيه التعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو الشتوى الجاري.

من جانبه أكد نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحي أن إدارة الأهلي لم تطلب استعارة اللاعب بشكل رسمي حتى الآن، مشدداً أن هناك صعوبة كبيرة في عودة اللاعب لمصر خاصة وان الجناح الدولي تلقى أكثر من عرض للعب لأندية انجليزية على سبيل الإعارة ، إلا أن إدارة ستوك رفضت تلك العروض وتمسكت ببقائه.

انضم الثنائى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب والهانى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى لصفوف المنتخب العسكرى للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية المقرر لها من السادس عشر وحتى التاسع والعشرين من يناير الجارى بسلطنة عمان.

أنهى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونصر الدين عزام المستشار القانوني فى الشئون الرياضية، إجراءات تحصيل قيمة غرامة الـ5% المقررة على نادي أهلي جدة السعودي نتيجة تأخر سداد مليون و300 ألف دولار، للقلعة البيضاء، وهى الدفعة الثانية من صفقة بيع محمد عبد الشافي ليحصل النادي الأبيض على 41 ألف دولار كغرامة مستحقته.

حرص المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، على حضور احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة ونواب البرلمان.

يحصل طاقم التحكيم الإماراتى لمباراة مصر وتونس يوم 8 يناير الجارى باستاد القاهرة بقيادة الدولى يعقوب الحمادى، على 4 آلاف دولار بخلاف تذاكر السفر والاقامة.

استطلع مسئولو الأهلي رأى نظرائهم في مصر المقاصة لضم أحمد سامي قلب دفاع الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قرار اتحاد الكرة بعودة الاستبدال.