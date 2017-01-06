وزير الداخلية يصل الكاتدرائية لتهنئة البابا والأقباط بالعيد

كتب سارة علام - وائل ربيعى

وصل منذ قليل، مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية؛ كما وصل رئيس الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لتقديم التهانى للبابا تواضروس الثانى وللأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما وصل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

وتمركزت سيارات الأمن المركزى فى الشوارع المحيطة بالكاتدرائية تزامنا مع بدء توافد الأخوة الأقباط على الكنيسة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فيما تقوم الكشافة الكنسية بتفتيش الحاضرين والتأكد من التصاريح الأمنية.

وفى داخل الكاتدرائية بدأت حلة العيد، وفرش القائمون على الاحتفالات السجاد الأحمر لاستقبال المسئولين وبدء قداس العيد فى التاسعة مساء.