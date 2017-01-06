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السيسى: ترميم الكنائس المضارة بشكل جيد ولم يتبق سوى اثنين بالمنيا والعريش

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السيسى: ترميم الكنائس المضارة بشكل جيد ولم يتبق سوى اثنين بالمنيا والعريش السيسى: ترميم الكنائس المضارة بشكل جيد ولم يتبق سوى اثنين بالمنيا والعريش

>كتب سارة علام - وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كافة الكنائس التى أضيرت تم ترميمها بشكل جيد، مضيفا :"وعدتكم وأرجو تقبل التأخير وكل الكنائس التى أضيرت تم ترميمها بشكل كويس، كنيسة فى المنيا وكنيسة فى العريش ناقصة اللوحات الزيتية وخلال أسبوع هتكون خلصت".

 

ووجه الرئيس حديثه للأخوة المسيحين خلال احتفال عيد الميلاد الجديد، بقوله "إحنا واحد وبنحبكم ومفيش شكر على واجب، سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله، وزي دلوقتى السنة اللى فاتت قلنا اتأخرنا عليكوا فى ترميم الكنائس وقداسة البابا لم يتحدث معى أو يطلب مرة واحدة هذا الموضوع وهو حق له ولكم".

من جانبهم، قاطع الحاضرون من الأقباط الرئيس السيسى خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، مرددين هتاف: "بنحبك يا سيسى وتحيا ".

وقال الحاضرون: "تحيا الهلال مع الصليب، خليك معانا شوية يا ريس". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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